 

Миллионер из проекта “Остров героев” Сергей Косенко просится на шоу “Холостяк”

27.05.2020, 3:40, Разное

Зрительницы реалити-шоу сразу же записали Сергея в самые
завидные холостяки страны. Косенко занимается строительством вилл на Бали, создает
различные проекты для звезд шоу-бизнеса, а также является популярным блогером.

Некоторое время назад Сергей Косенко всерьез задумался о
женитьбе. Миллионер уже определился с тем, какая супруга ему нужна.

Требования
к девушке Сергей Косенко предъявляет стандартные: красива и сексуальна, с
отличным чувством юмора. Будущая избранница предпринимателя обязательно должна быть реализована в своей профессии.
Претендентка обязана четко представлять, чего она хочет и какой будет через
десять лет. У потенциальной возлюбленной Сергея должны быть масштабные планы.

Чтобы найти спутницу жизни, Сергей Косенко готов пойти на шоу “Холостяк”. Если продюсеры проекта обратят на
него внимание, бизнесмен обязательно согласится посотрудничать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Косенко (@sergey_kosenko) 16 Май 2020 в 4:41 PDT

“Я уже достаточно напутешествовался по миру, много отдыхал и
серфил, тусил, гулял. Как сказал один из моих учителей: “Это был хороший период
в жизни, нужно его закрывать и идти в следующий”, – рассудил участник шоу “Остров
героев”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Вечернее пьянство: Собчак и Богомолов взбесили россиян пристрастием к алкоголю

14.04 / Что почитать на досуге: любимые книги Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королевы Летиции и других монархов

26.04 / Мнение: Мы молодцы, чо (с)

24.04 / Мнение: Письмо: “Он похож немного на Диму”

18.04 / Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса

07.05 / Карантин больно ударил по престарелому Винокуру

03.04 / Мнение: Подготовка к встрече

07.05 / Эксперт Ондрей Кубович назвал самые популярные у хакеров в апреле виды кибератак

03.04 / Asus представила обновленные видеокарты Phoenix, TUF Gaming и ROG Strix

22.04 / В Тимати в прямом эфире проколол губу, а Настя Ивлеева написала голой грудью картину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска