Миллионер из проекта “Остров героев” Сергей Косенко просится на шоу “Холостяк”

27.05.2020, 3:40, Разное

Зрительницы реалити-шоу сразу же записали Сергея в самые

завидные холостяки страны. Косенко занимается строительством вилл на Бали, создает

различные проекты для звезд шоу-бизнеса, а также является популярным блогером.

Некоторое время назад Сергей Косенко всерьез задумался о

женитьбе. Миллионер уже определился с тем, какая супруга ему нужна.

Требования

к девушке Сергей Косенко предъявляет стандартные: красива и сексуальна, с

отличным чувством юмора. Будущая избранница предпринимателя обязательно должна быть реализована в своей профессии.

Претендентка обязана четко представлять, чего она хочет и какой будет через

десять лет. У потенциальной возлюбленной Сергея должны быть масштабные планы.

Чтобы найти спутницу жизни, Сергей Косенко готов пойти на шоу “Холостяк”. Если продюсеры проекта обратят на

него внимание, бизнесмен обязательно согласится посотрудничать.

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Публикация от Сергей Косенко (@sergey_kosenko) 16 Май 2020 в 4:41 PDT

“Я уже достаточно напутешествовался по миру, много отдыхал и

серфил, тусил, гулял. Как сказал один из моих учителей: “Это был хороший период

в жизни, нужно его закрывать и идти в следующий”, – рассудил участник шоу “Остров

героев”.