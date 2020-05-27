Раскрыт пол четвертого ребенка Эрнста

27.05.2020, 3:40, Разное

Подробности родов держатся в секрете. Однако несмотря на то, что пара еще не делала официальных заявлений, в прессе уже появились данные о малыше. Стоит отметить, что у Софьи и Константина Эрнст есть две девочки. Эрика и Кира родились в 2016 и 2017 годах. Также у генерального директора Первого канала есть взрослая дочь Александра от предыдущих отношений.

Наконец, супруга подарила мужчине долгожданного наследника. Мальчик появился на свет несколько недель назад. Имя новорожденного пока скрывается. Впрочем, даже о беременности Софьи стало известно далеко не сразу. О том, что она вновь ждет ребенка, пара сообщила в декабре 2019 года.

Тогда супруга генерального директора телеканала появилась на премьере фильма в одежде, подчеркивающей живот. Кстати, только в прошлом году Константин Эрнст впервые вышел в свет с маленькими детьми. Мужчина с женой и дочками отметились на премьере ледового шоу Татьяны Навки.

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Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna) 25 Апр 2020 в 8:47 PDT

Пара ведет довольно скрытный образ жизни. Известно, что они познакомились в 2013 году во время подготовки к Олимпиаде. Также есть сведения, что свадьба прошла в 2017-м, уже после рождения первой совместной дочери. Однако официального подтверждения от супругов не поступало.