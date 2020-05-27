Республиканцы подадут иск против Пелоси за изменение правил голосования в Палате представителей

27.05.2020, 3:35, Новости дня

Республиканские законодатели, входящие в состав Палаты представителей, собираются подать в суд на спикера палаты Нэнси Пелоси. Иск будет подан на Пелоси из-за изменений в правилах голосования в Палате представителей, которые позволили законодателям голосовать от имени друг друга во время пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщили представители Республиканской партии.

Иск, который будет подан в федеральный суд в Вашингтоне, является попыткой заблокировать новую систему голосования, утвержденную недавно демократическим большинством Палаты представителей. Демократы объясняют нововведения своим желанием ввести принципы социального дистанцирования в работу Палаты представителей. Республиканцы, в свою очередь, утверждают, что смена правил голосования неконституционна.

Правила, принятые ранее в этом месяце в рамках законопроекта об экономической помощи на сумму 3 триллиона долларов – до сих пор не утвержденного Сенатом, позволят конгрессменам, находящимся за пределами Вашингтона, голосовать удаленно с помощью своих коллег по партии.

Пелоси осудила иск в своем заявлении, назвав его «печальным трюком» республиканцев.