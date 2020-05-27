Конгрессмены призвали путинский режим освободить Пола Уилана

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27.05.2020, 3:35, Новости дня

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол, возглавляющие комитет Палаты представителей по иностранным делам, во вторник призвали режим Владимира Путина освободить американца Пола Уилана, незаконно удерживаемого российскими властям по ложному обвинению в шпионаже. Об этом говорится в заявлении Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Как говорится в заявлении, вчера российские власти завершили «закрытый судебный фарс», объявив о своем намерении вынести Уилану суровый приговор – 18 лет заключения.

«Полу уже пришлось вытерпеть больше, чем мы могли себе представить – все в руках путинского режима, который продемонстрировал полное презрение к верховенству закона и правам человека. Мы требуем, чтобы президент Путин прекратил это издевательство над справедливостью и освободил Пола Уилана, чтобы он наконец смог вернуться домой», – говорится в совместном заявлении демократа Энгела и республиканца Маккола.

В декабре 2018 года Пол Уилан был арестован в Москве по ложному обвинению в шпионаже, и с тех пор незаконно находится в заключении, отмечают конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол. Они подчеркивают, что российское правительство не представило никаких достоверных доказательств вины Уилана, отказав американцу в правах, а также лишив его возможности получить медицинскую помощь и контактировать со своей семьей.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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