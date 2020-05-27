 

В первый после карантина день Киевский метрополитен перевез в пять раз меньше пассажиров, чем обычно

27.05.2020, 3:15, Новости дня

В первый после карантина день, 25 мая, услугами Киевского метрополитена воспользовалось 310 тыс. пассажиров. Об этом 26 мая со ссылкой на информацию заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Густелева сообщила ее пресс-служба. 

По данным Киевского метрополитена, обычно услугами подземки пользуется 1,5 млн человек в день. Таким образом, 25 мая в метро было почти в пять раз меньше пассажиров, чем ранее. 

Метро в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – остановилось 17 марта из-за эпидемии коронавируса. 25 мая после двухмесячного перерыва метрополитены возобновили работу. 

Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон предположила, что пассажиров в метро немного, поскольку жители города прислушались к призывам властей и пока пользуются транспортом только в случае необходимости.

“Это правильное решение, и мы и в дальнейшем будем призывать пассажиров, которые еще могут соблюдать домашний режим, следовать этому режиму”, – сообщила она.

После возобновления работы метрополитен ввел новые правила: пассажиры обязательно должны быть в масках. Кроме того, напомнил Густелев, пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию.

Киевский метрополитен также решил отказаться от жетонов (ранее приобретенные жетоны зеленого цвета можно будет использовать в течение месяца после возобновления работы), оплачивать проезд теперь нужно с помощью карт или мобильных приложений. 

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Глава Минэкономразвития: ВВП России сократится в 2020 году на 5%

26.05 / Адвокат Лолиты Милявской обвинил ее бывшего мужа в клевете

27.03 / Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 1 тыс. человек

06.05 / Полицейский пес Горыныч задержал магазинных воров в Крыму

09.04 / Госэкзамены и защиты дипломов в 2020 году решили не отменять

26.04 / Орешкин оценил влияние коронавируса на глобализацию

22.04 / Коронавирусом в мире за сутки заразились почти 74 тыс. человек

18.05 / Хабиб Нурмагомедов: у отца очень тяжелое положение

21.04 / Избившего подростка и угрожавшего его родителям мужчину задержали в Подмосковье

17.05 / На «живых» фото показали цвета нового Honor X10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска