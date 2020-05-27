Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой и напомнили, что она не может давать им указания

27.05.2020, 3:15, Новости дня

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вечером 26 мая опубликовали в Facebook открытое письмо в ответ на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Венедиктова перед этим обвинила САП в бездействии. Она заявила, что аникоррупционная прокуратура работает неэффективно: фигурантам резонансных дел несколько лет назад сообщили о подозрении, а следствие до сих пор не завершено и виновные не привлечены к ответственности. По мнению Венедиктовой, в организации работы прокуроров САП есть серьезные просчеты, а руководство ведомства не предпринимает адекватные меры. “Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора”, – заявила она.

В САП напомнили, что в соответствии с законом о прокуратуре генеральный прокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры.

“Поэтому непонятно, какие именно полномочия использовала генеральный прокурор для проверки состояния организации досудебного расследования в уголовных производствах, которые расследуются НАБУ, и какие нормы закона позволяют давать оценку таким производством”, – отметили в САП.

В ведомстве “категорически не согласились” с утверждениями генпрокурора о бездеятельности прокуроров САП и отсутствии результатов работы, а также с обвинениями в нарушении разумных сроков расследования уголовных производств. В САП отметили, что уголовные производства, по которым, как отметила Венедиктова, о подозрении сообщили “два, три, а иногда четыре года назад”, “достались им в наследство от дореформенной Генпрокуратуры”.

“Поэтому следует в первую очередь спросить у генерального прокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд прокурорами, которые сейчас работают в Офисе генерального прокурора”, – считают в САП.

В ведомстве заверили, что НАБУ и САП предпринимают “все возможные действия”, направленные на быстрое и полное расследование переданных дел и принятие необходимых действий в максимально короткие сроки.

В открытом письме прокуроры опровергли заявления генпрокурора по поводу неэффективности работы прокуроров САП в ряде уголовных производств и призвали генпрокурора к сотрудничеству.

В частности, прокуроры САП попросили Венедиктову внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении неким народным депутатом (его фамилия не указана) уголовного правонарушения, которое наносит государству многомиллионные убытки, а также создать международную следственную группу по расследованию фактов незаконного перемещения через государственную границу контрафактных табачных изделий и их дальнейшей реализации на территории стран ЕС, в чем якобы ранее было отказано, несмотря на ходатайство представителей Румынии и Италии, а также НАБУ.

На копии открытого письма к Венедиктовой есть подписи прокуроров САП, но не указаны их фамилии.

❗ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРОКУРОРІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Teisipäev, 26. mai 2020

САП осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро и поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Ведомство с 2015 года возглавляет Назар Холодницкий. После публикации заявления Венедиктовой он сказал “Украинской правде”, что в САП готовят обоснованные ответы на каждое обвинение генпрокурора.