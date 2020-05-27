 

США пожаловались на перехват российскими Су-35 самолета-разведчика Poseidon

27.05.2020, 3:08, Новости дня

Российские истребители Су-35 «совершили небезопасный перехват» самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем, сообщил шестой флот ВМС США.

США заявили, что два Су-35 провели «небезопасный и непрофессиональный перехват». По мнению американцев, российские истребители были чересчур близко по обе стороны от Poseidon. В результате самолету-разведчику «ограничили способность безопасно маневрировать».

Инцидент произошел 26 мая и продолжался около часа, передает ТАСС.



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