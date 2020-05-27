Послабления карантинных мер возвращают людей в привычную жизнь

27.05.2020, 3:04, Новости дня

В ряде российских регионов уже начали постепенно смягчать ограничения. Где-то можно, наконец, гулять в парках, где-то уже работают парикмахерские.

Еще не верят, что это не запрещено – в рестораны Сахалинской области медленно, но верно возвращаются посетители. Кормить людей пока можно только с 7 утра до 9 вечера; ночные заведения закрыты.

"Люди уже знают, что мы открыты, но все еще читается какая-то опаска в глазах. Они сами еще не привыкли. Они соскучились по ресторанам, но видно, что они еще озираются по сторонам", — говорит официант ресторана японской кухни Виктория Попова.

На Сахалине послабления для ресторанов и кафе стали возможны благодаря низкой статистике заболеваемости. Но чтобы открыться заведению, нужно выполнить несколько условий, в том числе или установить между столиками перегородки, или уменьшить количество мест так, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5 метра. Маски, перчатки для персонала и другие меры санитарной безопасности тоже обязательны.

"Кто хочет трудиться, те должны обязательно ехать со справкой, что они не больны. Это очень важно, чтобы обеспечить здоровье сахалинцев и курильчан и обеспечить производственный процесс", — говорит губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Послабления и в Приморье. Там разрешают заниматься спортом на улице, правда, пока по одному, соблюдая дистанцию. Собираются открыть и магазины. В этом регионе тоже положительная статистика.

"Количество выздоровевших у нас сегодня 89 человек. Это в 2 раза превысило число заболевших, хорошие показатели", — говорит губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В Красноярском крае тоже медленно, но отменяют запреты. Уже работают парикмахерские. В первые дни после открытия к их дверям даже очереди выстраивались – те, кто стричься самостоятельно не привык, порядком обросли за почти два месяца дома.

"Когда вот это все началось — ограничения, самоизоляция, — был соблазн позвонить парикмахеру. На дому. Из-под полы. Но потом думаю, зачем людей подставлять. Из принципа так получилось", — говорит радиоведущий Алексей Калитюк.

Очереди образовались еще и потому, что пускают в зал строго по одному. И это не единственное правило, которое теперь приходится соблюдать парикмахерам и барберам. В залах должны быть бактерицидные лампы, а работать можно только в бахилах, чепце, халате и перчатках — с ними тяжелее всего, говорят мастера, руки постоянно двигаются и потеют.

"Потом нужно будет тратить деньги на лечение кожи рук. Если этот момент упустить, то можно довести до экземы", — говорит барбер Евгений Бекаев.

В Краснодаре салоны тоже открылись. Правила те же: защитные костюмы, дезинфекция, проветривание после каждого клиента. Однако выполнить все требования и открыться смог не каждый салон. Вернулись к работе и местные шоу-румы. Им пережить пандемию оказалось проще за счет онлайн-торговли.

"Шоу-рум оффлайн необходим. Были заказы онлайн, но все же каждый первый-второй клиент хотел потрогать, пощупать, выбрать фактически, глядя на весь ассортимент. Это очень тяжело по картинке, выбрать, определиться, ну конечно работы оффлайн, без нее никак", — говорит продавец-консультант бутика женской одежды Дарья Пропащева.

Что ограничения снимаются, сильнее всего заметно по уличному движению. К нормальной работе вернулись такси, автобусы, троллейбусы. Правда, люди ездят на них пока все равно с опаской.

"С 5 утра до 12 ночи, интервал по выходному дню где-то в пределах 10-13 минут. Пассажиропоток еще очень маленький, буквально мы провезли 30 человек. Либо еще не все знают, либо люди еще сидят дома на самоизоляции", — говорит кондуктор Елена Третьяк.

В разных регионах свою работу начали предприятия, строительные комплексы, салоны красоты, кафе и рестораны, магазины. Закрыты по-прежнему спорт-залы, бассейны, бани, торговые центры и другие места массового скопления людей. По словам специалистов, эти заведения откроются в последнюю очередь, когда можно будет с уверенностью сказать, что угрозы нет.