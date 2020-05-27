 

Москвичи смогут по видеосвязи обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции

27.05.2020, 3:04, Новости дня

Москвичи в ближайшее время смогут по видеосвязи участвовать в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции. Об этом каналу "Россия 24" сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

В управление поступило около двух с половиной тысяч обращений, часть предписаний аннулировали. Оплачено штрафов на 2 миллиона 200 тысяч рублей.

"За нарушение режима самоизоляции было за весь период выписано примерно 54 тысячи штрафов. Это касается лиц, больных коронавирусной инфекцией и ОРВИ, которые обязаны находиться на домашнем лечении, но при этом нарушали режим самоизоляции", — сказал Евгений Данчиков, начальник Главного контрольного управления города Москвы.

По его словам, 50% из общего объема штрафов — это выход из дома, то есть покидание места проживания, выход на улицу и, как следствие, большой риск, связанный с коронавирусной инфекцией.



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