Развитие арктического макрорегиона обсудили в Москве

27.05.2020, 3:04, Новости дня

Что даст объединение двух регионов, обсудили руководители Архангельской области и Ненецкого Автономного округа с вице-премьером Юрием Трутневым.

Развитие арктического макрорегиона обсуждают в столице. Архангельск и Нарьян-Мар уже сделали шаг навстречу — меморандум о намерении объединиться подписан. Но это только начало пути. Теперь необходимо разработать программу развития. Выгодную для экономик обоих регионов, но главное, для их жителей.

Первая встреча. У вице-премьера Юрия Трутнева. Сильные стороны, равно как и проблемы обоих регионов ему известны хорошо. Экономические, социальные, транспортные. Задача, которую ставит перед главами весьма конкретная — не оптимистичные цифры на бумаге, а реальное улучшение жизни людей.

"Поэтому давайте исходить из простого понимания, что самого главного еще надо добиться. Это чтобы люди лучше жили и в Ненецком автономном округе, и в Архангельской области, и на всей территории арктической зоны. Я прошу Александра Александровича в ходе подготовки стратегии раздел, связанный с программным развитием Ненецкого автономного округа и Архангельской области, разработать вместе с губернаторами. Посмотреть все плюсы территории, все недостатки, риски, и сделать этот раздел таким, чтобы люди жили спокойно, чтобы экономика не падала, в зависимости различных кризисов, чтобы привести в порядок городскую среду, создать достойные условия для жизни людей и для развития экономики России", — говорит Юрий Трутнев.

Добиться синергетического эффекта. Проще говоря, не конкурировать в регионе, а объединившись, усилить друг друга. Архангельск — это технологии и наука, Нарьян-Мар — углеводороды. Вместе смогут решать проблемы.

"Сегодня в связи со значительным снижением цен на нефть бюджет испытывает дефицит. Понятно, что моноэкономика — это всегда очень опасно. Особенно для жителей, потому что в этом бюджете все выплаты, гарантии, зарплаты. В этом смысле мы ищем пути, чтобы диверсифицировать экономику, поскольку являемся часть АО. Совместно с Александром Витальевичем разрабатываем программы для создания рабочих мест в НАО", — говорит врио губернатора Ненецкого АО Юрий Бездудный.

Перед макрорегионом открываются и новые перспективы — совместная разработка арктических проектов. И в данной ситуации именно Архангельская область, как локомотив, может помочь соседу.

"Вот эта межрегиональная конкуренция за те или иные крупные проекты приводит к тому, что мы теряем рационально экономическое звено при принятии экономических решений. Мы с Юрием Васильевичем смотрим разные варианты такой возможной интеграции, в первую очередь, экономической — наших субъектов. Хотя, и я хочу это подчеркнуть, всегда окончательное решение по форме этой интеграции, по форме взаимодействия будет всегда за жителями наших регионов", — говорит врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

И жители регионов активно включились в это обсуждение. За полторы недели от них поступило более 500 предложений. Вопросы от социальных до экономических. Больше всего люди боятся падения уровня жизни. Что будет с северными надбавками, этот вопрос главы регионов уже обсудили в Минэкономразвития.

"Конечно, жители Крайнего Севера всегда волнуются по поводу тех особых условий и льгот, но здесь надо просто провести разъяснительную работу с тем законодательством, но те льготы жестко закрепляются, и они защищены. Поэтому тут никаких сомнений не может быть, что такие процессы формирования регионов приводят к улучшению жизни людей", — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

А именно за ними последнее определяющее слово. Даже слушания по объединению в обоих регионах, они были назначены на эту неделю, отложили. Архангельск и Нарьян-Мар продолжат собирать мнения. Услышать каждого принципиально важно.

"Означает ли это, что фактически через пару месяцев два региона будут функционировать, как один? Это невозможно. У нас нет таких полномочий: ни у меня, ни у Юрия Васильевича. Вы прекрасно знаете, что такие решения могут приниматься только жителями наших регионов, и мы действительно подписали этот меморандум. Но подписали его именно для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, приходить к руководству страны и говорить о том, что мы видим экономический потенциал развития наших регионов только вместе", — говорит Александр Цыбульский.

Так что никакого железного решения по объединению нет. В конечном итоге решать этот вопрос можно лишь путем референдума. А задачи провести его в единый день голосования или какой-либо еще не стоит. Важно одно — предпринять шаги, которые позволять людям жить лучше.