Ученые рассказали, какой продукт поможет в наращивании мышечной массы

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27.05.2020, 2:55, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что микропротеин, который богат белками, способствует наращиванию мышечной массы лучше, чем молочный белок.

Эксперимент показал, что те добровольцы, которые принимали молочный белок, увеличили темпы роста мышц на 60%. У участников исследования, которые принимали микопротеин, эти показатели увеличились вдвое. Ученым удалось доказать, что микопротеин является достаточно эффективным источником белка для стимулирования роста мышц.

Во время работы ученые оценивали усвоение белка, который позволяет аминокислотам увеличиваться в кровотоке и становиться доступным для наращивания мышечного белка.



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