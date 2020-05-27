Специалисты из Германии создали живые бактерии

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27.05.2020, 2:55, Новости дня

Ученым из Германии удалось создать на основе живых микроорганизмов базу для появления источников питания. Новые бактерии в будущем смогут работать в основе топливных ячеек или стать источником электричества для биосенсоров. Живым источникам питания необходима только питательная среда и вода.

Исследователи разработали нанокомпозитный материал, который способен одновременно проводить ток контролируемым образом и поддерживать рост экзоэлектрогенных бактерий. Во время работы учеными был создан пористый гидрогель, состоящий из углеродных нанотрубок и наночастиц кремнезема, которые переплетены нитями ДНК.

Обнаружилось, что поток электронов увеличивался по мере роста колоний бактерий. Ученые смогли убедиться, что композит способен эффективно проводить электроны, которые производятся бактериями, по электроду.



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