Обнаружены гены, которые позволяют ясеню истреблять вредоносных насекомых

27.05.2020, 2:55, Новости дня

Международной командой ученых были определены гены, позволяющие ясеням избегать последствий губительной деятельности ясеневой изумрудной узкотелой златки.

Во время нового исследования группа специалистов представила результаты секвенирования геномов 22 ясеня. Это помогло экспертам понять, какие механизмы родства существуют между разными видами одного дерева. Также исследователи протестировали на сопротивление изумрудной узкотелой златке более 20 видов ясеня.

В результате ученые обнаружили 53 гена, которые способны поддерживать иммунитет дерева к деятельности насекомых. В будущем эксперты планируют изучить те виды деревьев, резистентность которых в отношении насекомых является самой высокой.