 

Борис Джонсон поддержал международное расследование происхождения коронавируса

27.05.2020, 2:30, Новости дня

Глава британского правительства Борис Джонсон и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обсудили международное расследование происхождения нового коронавируса.

Они «согласились с важностью проведения независимого расследования для установления источника вспышки коронавируса». Как говорится заявлении канцелярии Джонсона, расследование необходимо, чтобы «учитывать прошлый опыт и предотвращать пандемии в будущем», передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум. Он обещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.

При этом Китай подчеркивает, что полностью открыт к сотрудничеству с мировым сообществом, чтобы выяснить происхождение коронавируса.



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