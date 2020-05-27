 

Трамп не стал возражать против публикации бесед своего советника с Кисляком

27.05.2020, 2:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не возражает против публикации данных, касающихся контактов Майкла Флинна, который был его советником, и Сергея Кисляка, занимавшего пост посла РФ в США.

Трамп заявил, что «тоже хотел бы это послушать». Он отметил, что Флинну «позволили провести хорошую беседу».

«Как вы знаете, ФБР заявило, что он (Флинн) не лгал», – приводит ТАСС слова президента США.

Он раскритиковал экс-спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера и «его шайку». Трамп назвал расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы «величайшим обманом за всю историю» США и «попыткой переворота».

«Все, что от меня требуется сделать, я сделаю», – заверил Трамп.

Напомним, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл сообщил, что американская разведка планирует опубликовать записи бесед Флинна и Кисляка.



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