 

Под Петербургом самолет совершил аварийную посадку

27.05.2020, 2:05, Разное

Во вторник, 26 мая, легкомоторный самолет экстренно сел в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала проблема с винтом.

На борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Они не пострадали. Самолет также не получил повреждений во время приземления. В ближайшее время судно будет доставлено на аэродром.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / “Взял меня на поруки”: звезда эстрады раскрыла интимные подробности брака без любви

23.04 / Разработчики назвали Razer Blade Stealth 13 самым быстрым в мире игровым ультрабуком

07.05 / Скандалы: Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd не говорит по-голландски

03.05 / Энтузиасты завершают работу над фанатским ремастером Resident Evil 4

08.05 / Личное: Бонька без достоинства

03.04 / Ломик и ширма

27.04 / Пухлые щеки и узнаваемые губы: Ирина Шейк показала свое детское фото

26.05 / Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer совершил дерзкий рейд в окруженное российской территорией Охотское море

10.04 / Людмила Нарусова обругала Ксению Собчак во время прямого эфира за пиар на ее болезни

13.05 / Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска