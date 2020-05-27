Белый дом: Китай совершает «большую ошибку» в Гонконге

27.05.2020, 2:00, Новости дня

Представители Белого дома во вторник негативно отозвались о действиях Пекина в отношении Гонконга, заявив о недовольстве президента Трампа и назвав меры, принимаемые Китаем, «очень тревожными».

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что он готовится уже на этой неделе предпринять меры против Китая в связи попытками Пекина навязать Гонконгу законодательство о национальной безопасности. Президент не стал вдаваться в подробности предполагаемых мер против Китая.

На вопрос о том, собирается ли президент наложить санкции на Китай за действия в отношении Гонконга, Трамп сказал журналистам: «Мы сейчас этим занятя. Я думаю, вы найдете это очень интересным. Но я не буду говорить об этом сегодня».

«Это то, о чем вы услышите … я думаю, до конца этой недели», – уточнил президент, отвечая на вопрос о том, когда эти меры будут приняты.

Выступая во вторник на пресс-брифинге в Белом доме, Кейли Макэнани, пресс-секретарь Трампа сообщила, что президент недоволен планами Пекина. По словам Макэнани, Трампу трудно понять, «как Гонконг сможет остаться [глобальным] финансовым центром, если Китай захватит власть».

Советник Трампа по экономике Ларри Кадлоу, выступая на канале Fox News, назвал действия Пекина в отношении Гонконга «очень тревожными».

«Честно говоря, Китай совершает большую ошибку», – сказал Кадлоу в интервью Fox Business Network.

Кадлоу сказал, что Соединенные Штаты будут приветствовать переезд на свою территорию любых американских компаний, действующих сейчас в Гонконге или на материковой части Китая. «Мы сделаем все возможное для полного списания затрат и оплатим стоимость переезда, если они вернут свои цепочки поставок и производство в Соединенные Штаты», – сказал советник Трампа

Предложенный Пекином закон о безопасности практически лишает Гонконг имеющегося правового статуса территории в рамках концепции «Одна страна, две системы». Ожидается, что китайские законодатели одобрят закон не позднее четверга.

Госсекретарь США Майк Помпео, который должен с согласия Конгресса обнародовать оценку того, обладает ли Гонконг достаточной автономией, чтобы сохранить особый экономический режим в отношениях с США, заявил на прошлой неделе, что принятие закона станет «предвестником конца» гонконгской автономии.

Трамп предупредил Китай о жестких ответных мерах, а его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что принятие закона может привести к санкциям со стороны США и поставить под угрозу статус глобального финансового центра, которым сейчас обладает Гонконг.