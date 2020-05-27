Трамп: саммит G7 станет хорошим примером открытия экономики

27.05.2020, 2:00, Новости дня

Президент Дональд Трамп полагает, что проведение саммита лидеров стран «Большой семерки» в США в конце июня станет «ярчайшим примером повторного открытия экономики». Об этом во вторник заявила Кейли Макэннани, пресс-секретарь Трампа, выступая на пресс-брифинге в Белом доме.

По словам Макэнани, все мировые лидеры, которые соберутся на саммит в Белом доме, будут надежно защищены.

«Мы хотим, чтобы это произошло, мы думаем, что это случится, и пока что все иностранные лидеры очень поддерживают эту идею», – добавила Макэнани.

Трамп, который в этом году возглавляет «Большую семерку», ранее заявил что саммит, проводимый в традиционном формате, с личным участием всех глав государств, входящих в G7, будет символизировать стремление США и других стран вернуться к нормальной жизни, что, по убеждению президента, должно произойти быстро, несмотря на опасения экспертов в сфере общественного здравоохранения.

В марте президент отменил запланированый на июнь саммит с личным присутствием глав государств, переведя его в формат видеоконференции. Это произошло в разгар пандемии, когда были отменены многие авиарейсы и закрылись границы многих государств. Апрельские и майские совещания «Большой семерки» также прошли в формате телеконференций.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.