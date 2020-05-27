Медведчук призвал Киев пригрозить МВФ дефолтом

27.05.2020, 1:48, Новости дня

Киев должен либо реструктуризировать долг перед МВФ, либо объявить дефолт, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук отметил, что «дефолт – это отказ, добровольный, государства от выплаты внешних займов на тот период, когда он и объявляется», передает «112 Украина».

«Так Украине это и надо», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Медведчука, следовало «поставить условие перед МВФ»: либо фонд «переносит долговые обязательства во времени, реструктуризирует» долг Киева, либо Украина «не будет платить и объявит дефолт». Медведчук считает, что «такая постановка вопроса» заставила бы МВФ «задуматься».

Он подчеркнул, что из-за коронавируса МВФ оказывает содействие многим странам и «идет на снижение обязательств и предоставление даже льготных кредитов, а от Украины требуют по полной – цинично и издевательски».

Медведчук призвал «радикальным образом менять экономический курс», поскольку «курс, который идет при Порошенко – он себя исчерпал». Договор Украины о зоне свободной торговли с Евросоюзом «привел экономику в то состояние, которое ощущали последние годы», сообщил Медведчук.

«Якобы был рост 2–4%, но этот рост не давал ничего в вопросах благосостояния», – сказал он, отметив, что «жилищно-коммунальные тарифы выросли на 600%».

Медведчук считает, что значительное число политиков, пришедшие во время президентства Владимира Зеленского, «работают не на интересы Украины», если «говорить об экономическом развитии, то правительство, которое поставлено сегодня господином Зеленским и поставлено сегодня в результате внешнего управления западными центрами, в том числе и теми организациями, которые заинтересованы в получении финансов и в обеспечении возврата долгов, а это в первую очередь МВФ и многие другие неправительственные фонды.