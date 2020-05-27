 

Зеленский утвердил национальную программу Украина – НАТО на 2020 год

27.05.2020, 1:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ “О годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2020 год”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Годовая национальная программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

“Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного в Конституции Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора”, – заявили в Офисе президента.

В пресс-службе сообщили, что особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.

“Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности. Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных программой, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу”, – отметили в ведомстве.

В 2008 году Верховная Рада направила НАТО запрос на получение плана действий относительно членства, однако Альянс на него пока не отреагировал.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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