 

Официально объявили дату возобновления футбольного сезона в Украине

27.05.2020, 1:42, Новости дня

Украинская ассоциация футбола и Министерство здравоохранения согласовали порядок проведения матчей чемпионата страны, Премьер-лига возобновляет сезон 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Во время игры на стадионе может присутствовать не более 200 человек.

Таким образом, зрители на матчи допускаться не будут, подчеркнули на сайте Украинской Премьер-лиги.

Первыми после “карантинной” паузы сыграют “Колос” (Ковалевка) и “Десна” (Чернигов), матч начнется 30 мая в 14.00. Центральная игра 24-го тура “Шахтер” (Донецк) – “Динамо” (Киев) пройдет 31 мая в 17.00.

Согласно плану-календарю завершающей части чемпионата, последний, 32-й, тур состоится 19 июля.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Британский секс-шоп пожертвовал всю медицинскую одежду госпиталю

21.05 / Малеваного назначили главой Госэкоинспекции Украины

20.04 / DM – Пасха и самоизоляция — не все православные последовали советам властей

24.05 / Пушков пристыдил США за заявления о «ноже в сердце Европы»

18.05 / Украинцы назвали лучшим президентом страны Кучму. Порошенко и Янукович не попали в тройку

06.05 / Литва призвала ЕС ввести санкции против РФ и Белоруссии

13.05 / Дробыша и Самбурскую обвинили в плагиате

31.03 / Новые технологии не дадут скрыть информацию о соблюдении карантина гражданами

25.04 / Вылечившаяся от коронавируса россиянка рассказала об условиях содержания в больнице

29.04 / Стало известно о проблемах с тестами на коронавирус в Екатеринбурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска