Америка угрожает провести делистинг китайских компаний

27.05.2020, 1:30, Новости дня

20 мая Сенат США единогласно принял «Закон о подотчетности иностранных компаний». Он предписывает иностранным публичным компаниям, размещающим акции на американских биржах, проходить аудиторские проверки Совета по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (PCAOB). Если это не удастся сделать в течение 3 лет подряд, ценные бумаги компании потеряют право участвовать в торговле на национальной бирже.

Закон направлен в Палату представителей. Ожидается, что в скором времени Трамп его подпишет.

Сам факт принятия закона такого рода породил разговоры о том, что все китайские фирмы могут исчезнуть с бирж США.

Некоторые наблюдатели могут поставить под сомнение целесообразность такого законодательства, так как оно может повредить доходам от сбережений домохозяйств США, прибыли финансового сектора и конкурентоспособности американских фондовых бирж на мировом уровне.

Несмотря на реальные опасения, американская угроза делистинга китайских компаний приведет не только к более достоверному раскрытию информации, но и к выявлению большего количества высококачественных китайских фирм частного сектора.

Раскрытие информации и суровое наказание за несоблюдение требований — вот основа разумного управления рынком капитала. США применяют одинаковые критерии ко всем фирмам, которые хотят разместить акции на фондовой бирже США. Надзор со стороны PCAOB — ключевой элемент при соблюдении этих правил, так как PCAOB может проверять основные бухгалтерские документы фирмы. И в случае выявленных нарушений фирма должна исправить отчет и предпринять шаги для улучшения работы. В итоге вырастет доверие инвесторов к информации о фирмах, котирующихся на бирже.

Но Закон Сарбейнса-Оксли, в рамках которого действует PCAOB, не распространяется на другие страны. В некоторых из них действуют законы или нормативные акты, запрещающие местным фирмам передавать бухгалтерские документы иностранным регулирующим органам, таким как PCAOB. И Китай — одна из таких стран.

В США насчитывается около 150 фирм со штаб-квартирой в Китае. Некоторые являются мажоритарными, в том числе China Life LFC, PetroChina PTR, China Telecom CHA, China Unicom CHU, China Eastern Airlines CEA. Но около 90% из них — фирмы частного сектора. Среди них динамичные и высокодоходные компании, такие как Alibaba BABA, Baidu BIDU и проч.

В прошлом PCAOB предположительно пытался договориться с китайскими властями о доступе к рабочему продукту аудиторов в Китае. Но попытки заставить Китай открыть такой доступ не лежали в плоскости политических приоритетов, потому что американские фондовые биржи, инвестиционные банки и фирмы, управляющие деньгами, хотели бы максимально увеличить список китайских фирм в США.

В течение последних 15 лет китайские фирмы доминировали в мировых IPO. Американские фондовые биржи составляли активную конкуренцию в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Шанхае и Шэньчжэне. Поскольку число IPO компаний, расположенных в США, неуклонно падает (с 300 в год в начале 1990-х годов до 100 в год в последнее время), китайские компании стали еще более привлекательными для американских фондовых бирж.

Американские инвестиционные банки зарабатывают большие комиссионные на IPO компаний. И у них есть преимущество, когда эти IPO проходят на американской фондовой бирже.

Фирмы по управлению денежными средствами (или их клиенты) предпочитают иметь акции компаний, торгуемых на американской фондовой бирже.

Делистинг китайских компаний может уменьшить прибыль или конкурентоспособность на мировой арене, однако потенциальное влияние на интересы американских инвесторов не столь очевидно.

С одной стороны, делистинг компаний, совершающих мошеннические операции в области бухгалтерского учета, явно привлекателен для американских инвесторов. С другой стороны, мошенничество с бухгалтерией встречается довольно редко. И риск этого не сравнить с устойчивой доходностью, которую способны предложить инвесторам многие китайские фирмы, зарегистрированные на фондовой бирже в США. Следовательно, делистинг китайских компаний может означать отказ от разумных инвестиционных возможностей для американских инвесторов.

Более того, надзор со стороны PCAOB — не единственный способ обнаружить проблемы с бухгалтерским учетом. Например, Muddy Waters, частная инвестиционная фирма, проводящая комплексную юридическую экспертизу, расследование публичных компаний, недавно раскрыла мошенничество в области бухгалтерского учета, проведенное Luckin Coffee LK, китайской компании, зарегистрированной на фондовой бирже США. Руководители компании находятся под уголовным преследованием как в Китае, так и в США.

Понятно, что ряд наблюдателей будут против насильственного и неупорядоченного делистинга, который принесет большие потери тем, кто владеет акциями, торгуемыми на фондовой бирже в США. Однако выбор в данном случае стоит не только между бездействием и делистингом всех китайских фирм. Скорее всего, результатом нового закона США является укрепление переговорной позиции PCAOB по отношению к иностранным властям.

Поскольку многие китайские фирмы, зарегистрированные на бирже в США, остаются активной и важной частью экономики Китая, не следует сбрасывать со счетов, что регулирующие органы страны согласятся на запросы своих американских коллег о предоставлении бухгалтерских документов в течение следующих 3 лет. Пока не начнутся первые делистинги в рамках закона.

Китай может увести свои основные государственные компании с рынка США, но многие компании частного сектора останутся. Ряд других китайских компаний могут выбрать размещение на фондовой бирже в США, учитывая, что это дает им возможность сигнализировать о достоверности раскрытия информации об их финансовых операциях.

Размещение на фондовой бирже в США привлекает компании, которые нуждаются в иностранной валюте. Новый закон не сократит объемы этих размещений. Улучшая качество предоставляемой финансовой информации, котирующиеся на бирже фирмы могут пользоваться более высокими ценами на акции, снижая затраты на капитал. В таком случае американские инвесторы, финансовые учреждения и китайские фирмы частного сектора получат выгоду.