Партнеры “Северного потока”: угроза санкциями – дискриминация Европы
27.05.2020, 1:30, Новости дня
Угроза санкциями "Северному потоку — 2" — дискриминация Европы, а сдача трубопровода в срок как раз отвечает интересам европейских потребителей. Так партнеры проекта отреагировали на обещание США ввести новые ограничения.
О том, что конгресс готов одобрить новые ограничения, сообщил посол Штатов в Германии, который покидает свой пост. Последние месяцы Ричард Гренелл также исполнял обязанности директора нацразведки США.
Как именно новые санкции реализуют на практике, пока не сообщается. В Германии также подчеркнули, что действия Вашингтона противоречат международному праву, и особенно отвратительно, что это происходит во время пандемии, передает телеканал "Россия 24".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания остановила работы по строительству газопровода (сейчас он достроен на 93%).
В начале мая судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, прибыло в порт Мукран на севере Германии, где хранятся трубы для "Северного потока — 2".
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