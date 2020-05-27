 

Партнеры “Северного потока”: угроза санкциями – дискриминация Европы

27.05.2020, 1:30, Новости дня

Угроза санкциями "Северному потоку — 2" — дискриминация Европы, а сдача трубопровода в срок как раз отвечает интересам европейских потребителей. Так партнеры проекта отреагировали на обещание США ввести новые ограничения.

О том, что конгресс готов одобрить новые ограничения, сообщил посол Штатов в Германии, который покидает свой пост. Последние месяцы Ричард Гренелл также исполнял обязанности директора нацразведки США.

Как именно новые санкции реализуют на практике, пока не сообщается. В Германии также подчеркнули, что действия Вашингтона противоречат международному праву, и особенно отвратительно, что это происходит во время пандемии, передает телеканал "Россия 24".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания остановила работы по строительству газопровода (сейчас он достроен на 93%).

В начале мая судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода, прибыло в порт Мукран на севере Германии, где хранятся трубы для "Северного потока — 2".



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