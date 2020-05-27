Министр культуры пообещала спасти усадьбу Голицыных под Красногорском

27.05.2020, 1:30, Новости дня

В подмосковном Красногорске спасают знаменитую усадьбу XVIII века князей Голицыных. Садовому павильону "Белый домик", который искусствоведы сравнивают с шедеврами Версаля, грозит полное разрушение. До такого состояние историческое здание довел предыдущий арендатор. А деньги на реставрацию пришлось собирать местным жителям.

Рассмотреть интерьер Золотого зала практически невозможно: помещение полностью лишено света. На полу строительный мусор и балки. Но если присмотреться, на стенах можно увидеть роспись. Она выполнена в технике гризайль по эскизам Буше. Потолок украшает тончайшая лепнина, а по бокам стоят две редкие по форме изразцовые печи.

В 80-х годах XVIII века "Белый домик" построили князья Голицыны, которые приобрели усадьбу Николо-Урюпино еще в 1774 году. Проект принадлежит архитектору де Герну, работавшему для Голицыных в Архангельском. Сейчас некогда ярко-белый фасад покрылся плесенью, часть колонн разрушена, а из-за протекающей кровли под угрозой уничтожения оказались и уникальные фрески.

За два с половиной века усадьба пережила войну 1812 года, национализацию, передачу строений и территории Военно-инженерной академии и даже пожар. Но в нынешнее плачевное состояние уникальный памятник привел прошлый арендатор. Батареи в Белом домике прибивали прямо поверх росписей, подвалы использовали под склад, а из кирпича XVIII века выложили дорогу. Тревогу забила инициативная группа местных жителей. На призыв моментально откликнулись в министерстве культуры.

Начать аварийно-спасательные работы решили незамедлительно. Времени на проведение аукциона нет. Поэтому сбор средств организовала все та же инициативная группа. На собранные деньги при помощи министерства реставраторы заменят кровлю "Белого дома". В разборах завалов готовы помочь волонтеры. А после усадьбу передадут инвестору, который уже и займется реставрационными работами в полном масштабе.

В течение нескольких месяцев в первозданный вид планируют привести "Белый домик" и Большой дом усадьбы. Восстановить "Кухонный флигель" и Руинные ворота, почти полностью разрушенные еще в прошлом веке, невозможно. Но привести в порядок территорию — реально. Найти инвестора министерство культуры готово уже в ближайшие два-три месяца. И хотя после этого усадьба станет частной собственностью, доступ к памятнику архитектуры для посетителей ограничивать не будут.