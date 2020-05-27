Специалисты выяснили, как человек испытывает страх

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27.05.2020, 1:20, Новости дня

Ученые выделяют несколько путей развития страха. Первый путь развития страха реагирует быстро, сопровождается большим количеством ошибок и отвечает за развитие основной реакции организма, а второй является более взвешенным – он блокирует первоначальную панику и позволяет человеку мыслить конструктивно.

Первый путь является самым быстрым и позволяет человеку моментально отвечать на признаки опасности. Но часто такой путь может сработать как ложная тревога. Специалисты обнаружили, что когда эмоциональный стимул отражается в чувствительных ядрах зрительного бугра, он вызывает эмоциональный ответ, замыкаясь на амигдалярных ядрах.

Второй нейронный путь страха в человеческом мозге является более сложным процессом. Когда эмоциональный стимул отражается в чувствительных ядрах зрительного бугра, он восходит в сенсорные отделы коры головного мозга и направляется в ядра миндалевидного комплекса. Так формируется эмоциональный ответ.



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