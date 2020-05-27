Ученые научились собирать частицы стирающихся шин

27.05.2020, 1:20, Новости дня

Британскими студентами был создан прототип устройства, которое может крепиться на поворотных кулаках и захватывать частицы микропластика, в процессе езды отлетающие от автомобильных шин. По словам ученых, разработанное устройство способно поглотить 60% микропластика.

Во время работы специалисты занимались изучением возможных путей решения проблемы загрязнения окружающей среды микропластиком, который отделяется от автомобильных шин. Обнаружилось, что при отделении фрагменты микропластика получают электростатический заряд.

Это помогло ученым в создании экспериментального устройства, которое может крепиться на поворотном кулаке и улавливать частицы микропластика при помощи различных воздушных потоков вокруг колеса. В будущем специалисты планируют улучшить свое изобретение, а собранный микропластик использовать для создания звукоизоляционных материалов и красителей.