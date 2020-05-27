Новое устройство позволит получать электричество из тени

27.05.2020, 1:20, Новости дня

Команде ученых удалось разработать и протестировать устройство, которое может преобразовывать на своей поверхности контраст в освещенности между светом и тенью в электричество.

Уникальный прибор является генератором, который работает на теневом эффекте. В устройстве SEG контраст в освещении способен вызвать разницу потенциалов между секциями, на которые попадает или не попадает свет. Различие потенциалов является необходимым условием для возникновения электрического тока.

SEG имеет определенный набор ячеек, которые расположены на гибкой и прозрачной пластиковой пленке. Ячейка является тонкой золотой пленкой, которая нанесена на кремниевую пластину. Исследования показали, что эффективность нового устройства в два раза выше, чем у солнечных батарей.