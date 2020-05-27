 

Пентагон заявил о 14 Су-24 и МиГ-29 в Ливии

27.05.2020, 1:08, Новости дня

Около 14 истребителей российского производства могут находиться в Ливии, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он сообщил, что не обладает точной информацией «относительно числа и типов воздушных судов». По его словам, «речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29», передает ТАСС.

Пентагон призвал стороны конфликта в Ливии прекратить активные действия, так как стране «нужна безопасность и защита», которую «заслуживают» жители Ливии.

Напомним, неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) якобы атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от четырех до восьми МиГ-29.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Эрдоган объявил о введении в Турции комендантского часа на четыре дня

10.04 / Опрос Daily Wire – лучше уж затяжная эпидемия, чем второй срок Трампа

27.04 / Олег Николаенко: «Виртуальная реальность помогает пережить пандемию»

01.04 / В ВОЗ оценили меры властей Москвы по сдерживанию коронавируса

24.05 / В Новосибирске устроили уличную вечеринку в разгар пандемии

15.04 / Эксперт – в «посткоронавирусном мире» геополитика останется, но соотношение сил — изменится

25.04 / Первой жертвой коронавируса в Сочи стал депутат

19.04 / Орешкин предсказал «негативные цифры» в экономике во втором квартале

07.05 / Ромы попросили у мэра Ивано-Франковска транспорт, чтобы выехать из города

18.05 / Тверские школьники снимут фильм о судьбах жителей Верхневолжья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска