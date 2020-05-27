 

Мнение: Остановка транзита

27.05.2020, 0:49, Разное

"Газпром" остановил прокачку газа через польский участок газопровода "Ямал — Европа". По данным оператора Gascade, принимающего энергоноситель на территории Германии, прокачка на этом отрезке упала с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник, а к восьми утра вторника полностью прекратилась.

Инициатива прекращения подачи газа исходит от Газпрома. Здесь есть и политический, и экономический подтексты. Политический – без вопросов: это наказание Лукашенко, которого лишают транзитных поступлений. Тем более, что в Белоруссии скоро выборы: а потому плюнуть в суп и нагадить под дверь – это вполне тот уровень, на котором наша дворовая гопота ведет дела.

С экономикой тоже все вполне прозрачно – объемы спроса падают, причем настолько, что так и не удается загрузить украинский транзит, хотя платить за него приходится по полной ставке. Соответственно, объемы из системы "Ямал-Европа" будут перебрасывать на украинский маршрут и в систему Северного потока-1.

В этом году падение экспорта Газпрома в Европу составит от 35 до 45 процентов по отношению к прошлогодним. Это, безусловно, катастрофа, но главный вопрос – продолжится ли она в следующем году. Если да, то положение Газпрома из неблестящего станет предельно угрожающим – убытки тянут национальное достояние на дно. Пережить тяжелый год запаса прочности хватит, зайти на новый круг с отрицательным трендом будет означать, что пришло время для реорганизации, так как отвратительное управление уже просто не справляется с масштабом возникающих проблем. Абсолютно непрофессиональное руководство Газпрома будет вынуждено "опускать" компанию до своего пещерного уровня, а это возможно через разукрупнение и создание нескольких предприятий с разным функционалом. Но и в этом случае встанет вопрос, на кого повесить доги нынешнего Газпрома. Роснефть смогла повесить катастрофические убытки в Венесуэле на бюджет, продав убыточные активы государству. Получится ли такое у Газпрома, сказать сложно – возможно, что бюджета к тому времени уже существовать не будет, а то, что будет на его месте, просто не потянет еще одного заманчивого предложения.

Источник: Эль Мюрид



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