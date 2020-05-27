Личное: Мама Света — мы с тобой?!

27.05.2020, 0:40, Разное

Сегодня — тот редкий случай, когда я не могу цензурно дать определение ситуации. Это — то ли история душевнобольных людей, то ли эскортограмный безумный флешмоб ради денег.

Мама Света из Кисловодска. Родила дочь в возрасте чуть за сорок. Но дело в данном случае не в преклонных годах, а в том, что безумная женщина не кормила ребёнка.



Фото: Соцсети

Редко наши социальные службы спасают детей от жестоких полоумных родителей. Но у Мамы Светы ребёнка всё же забрали — девочка весила недопустимо мало, мать её не кормила, а теперь страдает и орёт, что у неё отняли ребёнка.

Я прошу ещё немного внимания: сейчас я вам покажу голые факты.

Дочь Светы весит 6 кг в возрасте двух лет. А теперь смотрите на нормы веса:

Ниже нижнего предела. Двухлетний ребёнок весит как трёхмесячный. Мама Света кормит его только грудью и праной.

Однако, дичь даже не столько в безумной женщине. Всё намного хуже: на защиту Мамы Светы встали эко-дырки:

У одной — муж кришнаит и диджей. У другой — перловая каша, вместо мозга. Третья, Лера Кудрявцева, вообще разговор отдельный. Это — шибанутые мамочки сыроедки, они защищают свою безумную последовательницу, которая довела ребёнка до истощения.

Атрофия, анемия, неспособность ходить — вот итог воспитания ребёнка по заветам «зелёной богини»!

«Я когда увидела девочку в больнице, она с трудом сидела, стояла на ногах, была слабой», — рассказала врач детского дома Валентина Твердохлебова.

Я не против экологии, сыроедения, кришнаизма и вообще всего — да мычите «Ом» хоть круглыми сутками! Но при чём тут ребёнок?! Как вам не жалко детей?! Это их выбор — не жрать то, что вы не едите?!

Это так мерзко, когда инстаграмные тётки на безумии последовательниц зарабатывают себе бабло. Сумасшедшие фанатки гробят несчастных детей, а «светлые мамочки» и «зелёные богиньки» рубят деньги на них!

Как не стыдно?! Для вас уготован отдельный круг ада! Вы жрёте устриц, пропагандируя насилие над детьми под видом ЭКО-безумия!

Я считаю, что уголовное дело заслуживает не только Мама Света, но и те, кто встал на её защиту. На мой взгляд, они — ещё хуже.

Если дуру из Кисловодства может оправдать её психическое расстройство, то вот эти вот эко-сволочи цинично зарабатывают на несчастных.

Что, по-вашему, следует делать с теми, кто пропагандирует издевательство над детьми? Со всеми этими Порнарошку, Зверевыми и прочими бессовестными людьми?