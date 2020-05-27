 

В центре Москвы обнаружили тело генерал-майора ФСБ

27.05.2020, 0:31, Разное

Тело генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева обнаружили в его квартире на Космодамианской набережной в Москве. По данным “МК”, причиной смерти 74-летнего ветерана спецслужб стал сердечный приступ.

В 1991 году Юрию Бзаеву присвоили звание генерал-майора. С 1994 года он занимал должность заместителя начальника главного управления ФСБ. За время службы был награжден несколькими орденами и медалями. Его труды изучают в учебных заведениях ФСБ, сообщает URA.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / “Хороший результат”: Трамп высказался о числе умерших из-за коронавируса

02.05 / Компания Deepcool выпустила систему охлаждения Gammaxx 400 EX весом 930 г

22.05 / Почему Россия теряет Сирию

12.03 / Мнение: Письмо: “Верю вашему методу”

17.05 / “Дождались?”: Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома

20.04 / «Вы меня простите, вы кого избрали?»: Пасхальное обращение Зеленского к народу вызвало недоумение у Соловьёва

04.05 / Россияне ахнули от снимка Киркорова с братом-близнецом

20.04 / Мария Шукшина поздравила внука Марка от Фрейи Зильбер с днём рождения

01.05 / Меган Маркл проиграла первое судебное заседание по своему иску против британской газеты

23.05 / “В объятиях голого мужика”: Галкина увидели в женской одежде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска