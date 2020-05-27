Запашный встал на сторону заявившего о “чудовищном положении” артистов Пригожина

27.05.2020, 0:30, Разное

Недавно Иосиф Пригожин заявил, что власти должны поддержать артистов, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса и карантина. После этого продюсера высмеял Сергей Шнуров, который пообещал ему прислать сосиски, также призвал “божьих людей” помочь мужу Валерии “кто чем может на еду”.

В разборки влез Эдгард Запашный. Дрессировщик считает, что люди неправильно поняли высказывание Пригожина. Очевидно, продюсер имел в виду не знаменитых артистов, которые и так много заработали за свою жизнь, а простых деятелей искусства, получающих небольшие деньги за труд.

“Им не хватает не то чтобы на свое содержание, а на поддержку собственной семьи”, – сказал Запашный.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 1:24 PST

Свое мнение по этому поводу ранее высказал Лев Лещенко. Он также поддержал мужа Валерии и призвал народ “сердобольнее относиться и не обижать друг друга”. По мнению артиста, деятелям искусства, действительно, нужно помочь. Необходимо эту проблему вынести на обсуждение и разработать план, считает Лев Валерьянович.