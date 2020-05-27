США обещали подготовить вторую партию аппаратов ИВЛ для РФ в мае

27.05.2020, 0:30, Новости дня

Как ожидается, США в мае подготовят к отправке вторую партию аппаратов ИВЛ для России, сообщил Госдеп.

Речь идет о 150 аппаратах компании Vyaire Medical, которые передадут Центру имени Пирогова, передает РИА «Новости».

Всего США планируют передать России 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие на 5,6 млн долларов.

Напомним, в Россию уже прибыли первые 50 аппаратов ИВЛ из США. РФ поблагодарила США за помощь в борьбе с коронавирусом.