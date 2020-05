«Открытие» Старого света. Новый все еще «закрыт»

27.05.2020, 0:30, Новости дня

Уставший от изоляции и ограничений мир постепенно выходит из карантина. И если Европа с оптимизмом смотрит на лето, то у жителей США, России, Бразилии и Китая едва ли не каждый день появляются новые поводы для беспокойства.

Последняя неделя мая в Евросоюзе ознаменовалась значительным сдвигом в сторону докарантинной реальности. Изголодавшиеся по туристам Греция и Испания уже с первого июля готовы принимать иностранных гостей без двухнедельного карантина по прилету.

«Греция отлично справлялась с ситуацией последние несколько месяцев, – говорит мэр Афин Костас Бакояннис. – Мы с оптимизмом смотрим в будущее и на перспективы перезапуска нашей экономики. Греция готова сказать миру: «Мы открыты и безопасны для вас». Вы можете насладиться отпуском у нас и одновременно позаботиться о безопасности вашего здоровья».

Испания – вторая страна Европы по объему летнего туристического потока – еще несколько недель назад жила в условиях жесточайшего карантина. Сегодня ее жители с трудом верят в то, что самое страшное – позади.

«Наконец-то мы можем провести день на открытой террасе. Я так скучал по всему этому. В Барселоне стало меньше людей, и сейчас я здесь в окружении соседей. Честно сказать – просто не верится!» – говорит житель Барселоны Себастьян.

Гостиничный и ресторанный бизнес, однако, грустит – прежние показатели прибыли едва ли нагнать.

В Италии, занявшей первое место по численности погибших в Евросоюзе, снятие карантина идет чуть медленнее. Так, в минувшие выходные жители Рима вздохнули свободнее – теперь им можно пойти в спортзал, салон, на прогулку и в ресторан. Папа Римский впервые за три месяца смог благословить верующих на площади Святого Петра. Однако обычно гостеприимное побережье страны пока не готово принимать туристов.

«Морские курорты пока не открыты для иностранных гостей, так как у нас еще не разработаны четкие правила, которые бы регулировали посещение пляжей туристами и местным населением. Поэтому пока что мы в фазе ожидания. Уверены лишь в одном – к нам хотят приехать многие, нам звонят с вопросами каждый день. То есть сильный спрос есть – даже среди самих итальянцев, что очень отличает этот год от предыдущих», – заявляет Микеле де Лучиа, мэр Позитано.

И если юг Европы после освобождения от коронавирусных оков выдыхает с облегчением, север все чаще выплескивает раздражение из-за требований о ношении масок и социальном дистанцировании. Так, в Германии, где карантин закончился уже более месяца назад, в минувшие выходные люди устремились на улицы, чтобы выразить недовольство сохранившимися ограничениями.

Петра Обермейер, участница протестов во Франкфурте, говорит: «Я хочу выступить против правительства и против всей этой затеи с ограничениями. Я чувствую себя оболваненной, когда политики заседают в парламенте, кафетериях или на частных вечеринках в барах без масок или социального дистанцирования. Ограничения ввели только для простого народа. Мы добровольно отсидели по домам 2,5 месяца, мы добровольно отказались от встреч с детьми и внуками, а теперь вот это… Я чувствую себя обманутой».

До финального аккорда в борьбе с пандемией в Германии осталось ждать совсем не долго. Земля Тюрингия в центре страны готова снять все последние ограничения уже шестого июля.

В России карантинный режим сохраняется. Москва и Московская область, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения, локдаун продолжается девятую неделю подряд. Закрыты границы, школы и большинство предприятий. Премьер-министр Михаил Мишустин, недавно вылечившийся от КОВИД-19, призвал россиян отказаться от заграничных поездок.

«За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить возможность повторного завоза коронавируса в Россию, не подвергать опасности здоровье близких, и избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно столкнулись туристы этой весной. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», – заявляет премьер-министр России Михаил Мишустин.

Еще сложнее ситуация в Бразилии. Число новых случаев инфицирования продолжает расти каждый день, из-за чего Белый дом ввел двухдневный запрет на въезд из Бразилии. Президент страны Жаир Болсонару неоднократно выступал против каких-либо карантинных мер. В минувшие выходные в столице Бразилиа и в мегаполисе на побережье Сан-Паулу прошли протесты против мер по борьбе с коронавирусом на фоне новостей о выходе Бразилии на второе место в мире по числу заболевших.

Режим жесткого локдауна сохраняется на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь. Власти пытаются сдержать новую вспышку заболевания. В условиях карантина оказались более ста миллионов человек. Прекращено железнодорожное и автобусное сообщение, закрыты школы. Быстрые и жесткие меры свидетельствуют о том, что власти Китая опасаются второй волны заболевания. Ситуация в Цзилине также показала, насколько нестабильным будет процесс возвращения к нормальной жизни как в Китае, так и во всем мире.