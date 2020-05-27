В поселке под Самарой, где живут цыгане, сгорело 11 домов, около 100 человек остались без крова

27.05.2020, 0:25, Новости дня

Утром 26 мая в поселке Яицкое Волжского района сгорели 11 жилых домов. В этом поселке компактно живут цыгане (ромы), около 100 человек остались без крова, сообщили представители МВД и МЧС по Самарской области.

(Как правило, мы используем слово “ромы” для обозначения людей ромской народности. В России их называют “цыганами”, это слово является нейтральным. В Украине и других странах это слово несет негативный оттенок).

Пожар начался около 8:30 утра. Уже в 8:43 пожарные прибыли на место происшествия: на тот момент горели семь деревянных домов. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и плотной застройки (расстояние между домами составляло всего полтора метра), и через некоторое время количество сгоревших домов выросло до 11. МЧС квалифицировала его как пожар “повышенной сложности”.

Погибших и пострадавших нет, но около 100 человек лишились жилья. Для них, по словам властей, уже подготовлен пункт временного размещения.

В пожарном надзоре Волжского района заявили, что причиной пожара мог стать загоревшийся из-за неисправной проводки подвесной потолок в одном из жилых домов.

“Проводка шла по потолку – замыкание произошло. Загорелось, потолок – это же пленка, – ​рассказал один из жителей поселка. – Люди в доме были. Выключили рубильник, а там все равно горит. Я взял своих детей и вышел на улицу. А потом пожар все разгорался”.

Версию поджога в ведомстве пока не подтверждают.