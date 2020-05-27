Мнение: США обвинили Россию в размещении авиации в Ливии

27.05.2020, 0:18, Разное

Африканское командование армии США обвинило Россию в том, что она перебросила свои самолеты для поддержки "ЧВК Вагнер" на территории Ливии.

Речь идет о все тех же МиГ-29, которые объявились на авиабазе Аль-Джуфра и 4 из которых уже приступили к боевым операциям в небе Ливии. Ранее уже сообщалось, что в Ливию переброшены 6 МиГ-29 и 2 Су-24 (замечены на авиабазе Аль-Хадим).

Забавно, что эти обвинения последовали на фоне заявлений американской прессы о том, что "Россия выводит ЧВК Вагнер из Ливии". А вот американское командование в Африке заявляет, что не выводит, а наоборот, наращивает для "ЧВК Вагнер" воздушную поддержку.

Никак не могут определиться и как не трудно догадаться, "кто-то где-то врет".



МиГ-29 в Ливии.



МиГ-29 за некоторое время до в Хмеймиме. Стоит отметить, что был период, когда сирийские МиГ-29 после ударов по Шайрату, отстаивались на Хмеймиме.

США указывают на то, что переброшенные в Ливию МиГи проходили через авиабазу в Хмеймим. На фото 4 МиГ-29 которые позднее оказалась в Аль-Джуфра и 2 Су-35, которые их сопровождали при перелете.

Размещение 2-х турецких F-16 в Мисурате США видимо не обеспокоило.



Американские и итальянские боевые корабли у берегов Ливии.