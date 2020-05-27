 

Трамп приготовил для Китая «нечто мощное»

27.05.2020, 0:16, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что вскоре объявит о мерах против Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».

Он заявил, что сообщит подробности «через пару дней». При этом Трамп отрицательно ответил на вопрос, входят ли в число подготовленных мер санкции. Президент США обещал, что это будет «нечто мощное».

Bloomberg сообщило, что сотрудники Белого дома проводят межведомственные консультации по вопросу о возможном введении рестрикций в отношении китайских официальных лиц и компаний, передает ТАСС.

Обсуждается введение «ряда санкций», в результате которых активы китайских официальных лиц и компаний в США могут быть заморожены. Окончательные решения пока не приняли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Нарушителям масочного режима в Катаре грозит тюрьма

25.04 / Есть контакт: “Прогресс МС-14” пристыковался к МКС

31.03 / Патриарх Кирилл объедет Москву с чудотворной иконой

30.04 / Главврач больницы в Вологодской области через газету попросил жителей помочь закупить защитные и моющие средства

27.03 / Как и когда закончится пандемия COVID-19?

20.05 / Зеленский назвал свое отличие от Порошенко

10.05 / Заразившийся коронавирусом Анатолий Трушкин рассказал о своем состоянии

29.04 / В борьбе с астмой помогут личинки червей

21.04 / 112 – Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом

08.05 / Продюсерский центр «Сеть» «вернул» памятник маршалу Коневу в Прагу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска