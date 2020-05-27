Трамп приготовил для Китая «нечто мощное»
27.05.2020, 0:16, Новости дня
Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что вскоре объявит о мерах против Китая в связи с ситуацией в Гонконге.
«Мы делаем кое-что прямо сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что сообщит подробности «через пару дней». При этом Трамп отрицательно ответил на вопрос, входят ли в число подготовленных мер санкции. Президент США обещал, что это будет «нечто мощное».
Bloomberg сообщило, что сотрудники Белого дома проводят межведомственные консультации по вопросу о возможном введении рестрикций в отношении китайских официальных лиц и компаний, передает ТАСС.
Обсуждается введение «ряда санкций», в результате которых активы китайских официальных лиц и компаний в США могут быть заморожены. Окончательные решения пока не приняли.
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