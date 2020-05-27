Le Figaro – «самоубийственное решение» — французский дипломат о введении санитарных кордонов между Англией и Францией

27.05.2020, 0:00, Новости дня

Решение Великобритании о введении 14-дневного карантина для въезжающих в страну иностранцев и намерение Франции ответить тем же нанесёт серьёзный удар по экономике и дипломатическим отношениям двух стран, отмечает постоянный представитель Парижского региона в Великобритании Жан-Поль Мюло на страницах Le Figaro. По убеждению дипломата, англичанам и французам следует не развязывать «окопную войну» на границах, а бороться с пандемией сообща, помня о духе сотрудничества времён Второй мировой войны.



Reuters

«Куда же подевалось наше сердечное согласие?» — задаётся вопросом на страницах Le Figaro постоянный представитель совета Парижского региона в Великобритании Жан-Поль Мюло, комментируя решение Великобритании ввести 14-дневный карантин для въезжающих в страну лиц и заявление Франции о введении ответных мер. «Это посредственный санитарный кордон попахивает Фашодским конфликтом и отдаёт линией Мажино», — замечает автор, называя этот шаг «неэффективным с точки зрения санитарии, самоубийственным с точки зрения экономики и абсурдным с точки зрения дипломатии».

Хотя «первый выстрел» сделали англичане, ответный удар Франции нанесёт серьёзный ущерб не только гостиничному и ресторанному бизнесу, туризму и культуре двух стран, но и крупным предприятиям, которые не смогут «до скончания века» вести дела посредством видеоконференций.

Когда к изоляции добавляется «круговая оборона», вирус, угрожающий здоровью, мутирует, превращаясь в стратегическую угрозу, предупреждает дипломат. «Наши оборонные, телекоммуникационные, исследовательские отрасли не могут быть ограничены или помещены на карантин между Парижем и Лондоном без серьёзного ущерба», — настаивает автор.

Как вспоминает Мюло, в конце мая 1940 года его деду удалось с помощью англичан перебраться из Дюнкерка в Англию, чтобы позднее присоединиться к генералу Де Голлю в Лондоне, а затем вернуться во Францию и участвовать в «Движении Сопротивления». Он был одним из тех участников Французских внутренних сил, кто прятал в своём подвале во времена войны «отважных пилотов Королевских ВВС», чей самолёт был сбит. «В эти минуты чрезвычайной изоляции рождалось множество нерушимых дружеских союзов», — напоминает автор.

Именно британцы во главе с Черчиллем помогали Шарлю Де Голлю в его борьбе и обеспечивали безопасность семьи генерала в 1940 году, замечает дипломат. «В память обо всех этих героях… которым мы столь многим обязаны, сделаем же всё возможное, чтобы избежать катастрофичного брексита и глупой ковидной приграничной войны», — призывает Мюло.

Борису Джонсону и Эммануэлю Макрону следует действовать осторожно, вместе бороться с вирусом, защищать население обеих стран, однако противостоять искушению начать «абсурдную окопную войну» на границах, убеждён дипломат. Позабыв уроки 1940 года, можно столкнуться с очередным «странным поражением» в 2020-м, предупреждает автор.