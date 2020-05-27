 

Tagesspiegel – США покидают «открытое небо» из-за технологического отставания от России

27.05.2020, 0:00, Новости дня

США заявили о выходе из Договора по открытому небу с переходным периодом в шесть месяцев. Америка обвинила Россию в неоднократных нарушениях данного соглашения, однако, как пишет Der Tagesspiegel, проблема заключается не только в этом, но и в технологическом превосходстве России: в то время как США совершают свои полёты на 60-летних самолётах и ещё не перешли на использование цифровых камер, Москва уже оснастила свои Ту-154 новейшей сенсорной техникой.


Reuters

Соединённые Штаты заявили о выходе из ещё одного международного соглашения. Как пишет Der Tagesspiegel, государственный секретарь Майк Помпео сообщил о решении США выйти из Договора по открытому небу с переходным периодом в шесть месяцев. 

«Однако мы пересмотрим наше решение, если РФ вновь станет в полной мере соблюдать договор», — написал Помпео на сайте американского правительства.

Как отмечает издание, Договор по открытому небу относится к соглашениям в широком спектре мер контроля над вооружениями. И хотя он не лимитирует и не запрещает каких-либо категорий вооружений, он в значительной степени способствует прозрачности и укреплению доверия в трансатлантической системе. Вступивший в силу в 2002 году Договор по открытому небу регулирует инспекционные полёты над территориями 34 стран-участниц, в том числе всех стран НАТО, России, Украины и некоторых неприсоединившихся государств.

Полученными во время подобных полётов данными обмениваются государство-инспектор и государство, над которым проводится инспекция, они же подвергают данные техническому контролю качества. Не в последнюю очередь такие данные имеют высокую ценность для тех стран — участниц договора, которые не располагают собственными разведывательными спутниками. Кроме того, полученные снимки надёжно защищены от манипуляций, что в эпоху широко практикуемых подделок изображений имеет огромное значение.

Однако, отмечает автор материала, правительство США и некоторые депутаты конгресса от Республиканской партии ещё несколько месяцев назад усомнились в релевантности договора. С одной стороны, они указывали на возможность пользоваться снимками с коммерческих спутников. С другой стороны, они указывали на то, что РФ нарушает договор, ограничивая полёты над Калининградом, Абхазией и Южной Осетией. РФ в свою очередь обвиняет США в многочисленных нарушениях договора.

Автор статьи предполагает, что проблемы США коренятся не только в нарушениях договора, но и в технологическом превосходстве РФ при применении Договора по открытому небу. В то время как США совершают свои полёты на 60-летних самолётах ОС-135В и ещё не перешли на использование цифровых камер, Москва оснастила свои Ту-154 новейшей сенсорной техникой. До недавнего времени создавалось впечатление, что США собираются перейти на цифровые сенсорные системы и закупить новые самолёты для полётов в рамках договора, но теперь эти планы ввиду выхода страны из договора утратили актуальность.



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