Глава Минкомсвязи: сама жизнь толкнула нас в цифровую реальность

26.05.2020, 23:55, Новости дня

Портал Госуслуг стал единственным каналом быстрого оформления новых выплат в условиях всеобщей самоизоляции. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По его словам, в первый день запуска услуги по выплатам пособий для семей с детьми от 3 до 16 лет информационная система столкнулась с гигантским количеством обращений. Эта услуга побила все рекорды за все время существования портала. За первые сутки было оформлено два миллиона заявлений.

"Но мы быстро пришли в себя и стабилизировали ситуацию. Теперь все функционирует стабильно", — утверждает Шадаев.

Глава Минкомсвязи напомнил, что до пандемии коронавируса обращений на портал Госуслуг в среднем было 3-4 миллиона, а 12 мая обратилось 28 миллионов человек. "Нагрузка увеличилась в три раза, около 9-10 миллионов обращений в день, — сказал он. — Услуга оформляется максимально быстро, две-три минуты уходит на то, чтобы заполнить заявление. Это очень просто, быстро. Пособия начнут выдаваться с 1 июня".

Шадаев рассказал, что на текущий момент через портал Госуслуг подано около 10,5 миллиона заявлений примерно на 15 миллионов детей. "Это больше 99% всех обращений, то есть только 1% заявителей пришли очно в ПФР", — пояснил он.

Все персональные данные, которые брали для оформления цифровых пропусков в период пандемии, будут удаляться. "Эти данные нам не нужны", — подчеркнул он.

Также Шадаев предложил использовать технологию разработки цифровых пропусков: "Уже сейчас можно запускать мобильное приложение, которое будет работать как электронный паспорт. Дополнение к бумажному варианту позволит в 9 из 10 случаев не доставать документ из кармана".

По словам министра, приложение будет работать по аналогии с мобильными приложениями, которые позволяют осуществлять с телефона банковские платежи. "Приложение будет работать по аналогии с мобильной платежной системой. По требованию можно будет показать QR-код, его считают, и данные поступят в информационную систему", — пояснил он.