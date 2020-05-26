Бывший глава Чувашии оспорил свою отставку в Верховном суде

26.05.2020, 23:55, Новости дня

Бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде РФ указ президента РФ о досрочном прекращении его полномочий на посту. Заседание назначено на 30 июня.

29 января президент РФ Владимир Путин своим указом отрешил от должности главу Чувашии "в связи с утратой доверия".

Михаил Игнатьев руководил регионом с 2010 года. Отставке предшествовала череда скандалов.

Один раз в интернет попало видео, на котором чиновник заставил начальника городской пожарной части подпрыгивать за ключами от новых служебных автомобилей. Власти Чувашии назвали все это дружеской шуткой, но ей предшествовала череда других скандалов (так, на торжествах по случаю Дня российской печати он призвал "мочить" журналистов за критику властей), поэтому Игнатьева исключили из "Единой России", а затем и вовсе отправили в отставку с жесткой формулировкой.

"Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства", — заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

31 января в отставку ушло правительство Чувашии. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев – он будет занимать пост до вступления в должность нового избранного главы. Выборы пройдут в Единый день голосования – 13 сентября 2020 года.