Сезон НХЛ возобновится в формате плей-офф из 24 клубов

26.05.2020, 23:55, Новости дня

Глава Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выступил с заявлением по поводу возобновления сезона, прерванного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По словам комиссионера НХЛ, турнир сразу стартует с плей-офф, в котором примут участие 24 команды.

В видеообращении, которое транслировалось на официальном сайте лиги, Беттмэн заявил, что регулярный сезон завершен досрочно. Также он сообщил, что пока не знает точной даты старта первого раунда плей-офф.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.