 

При помощи новой технологии специалисты смогут обнаруживать крошечные опухоли на МРТ

26.05.2020, 23:54, Новости дня

Учеными было предложено усовершенствование для магнитно-резонансной томографии, позволяющее обнаруживать совсем крошечные опухоли.

Исследование специалистов основано на магнитно-резонансной настройке, происходящей между двумя магнитными элементами нано размера. Один необходим для усиления сигнала, а другой – для его погашения.

Командой специалистов был создан химический зонд, генерирующий два магнитно-резонансных сигнала, которые подавляют друг друга до достижения цели. При подходе к цели они увеличивают контраст между опухолью и окружающей тканью. Новая технология получила название «двусторонней магнитно-резонансной настройки».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / США хотят потеснить Россию и Китай с рынка ядерного топлива

03.04 / Капитана американского авианосца отстранили за попытку спасти экипаж от COVID-19

06.05 / КХЛ. “Локомотив” усилился олимпийским чемпионом Марченко

31.03 / «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из-за ограничений на возвращающихся

22.05 / “Открытые медиа”: сотрудники избиркомов с июня будут обходить дома и рассказывать о поправках в Конституцию, несмотря на коронавирус

07.04 / Ветеринар: медицинская маска может погубить домашнего питомца

21.05 / Иракская разведка сообщила о задержании возможного нового лидера террористов

04.04 / Члены семьи Кеннеди пропали во время плавания на каноэ в США

26.03 / Модель Chevrolet Camaro получает небольшие обновления

21.04 / Рекорд по выздоровлениям от коронавируса за сутки установлен в Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска