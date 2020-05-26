При помощи новой технологии специалисты смогут обнаруживать крошечные опухоли на МРТ

26.05.2020, 23:54, Новости дня

Учеными было предложено усовершенствование для магнитно-резонансной томографии, позволяющее обнаруживать совсем крошечные опухоли.

Исследование специалистов основано на магнитно-резонансной настройке, происходящей между двумя магнитными элементами нано размера. Один необходим для усиления сигнала, а другой – для его погашения.

Командой специалистов был создан химический зонд, генерирующий два магнитно-резонансных сигнала, которые подавляют друг друга до достижения цели. При подходе к цели они увеличивают контраст между опухолью и окружающей тканью. Новая технология получила название «двусторонней магнитно-резонансной настройки».