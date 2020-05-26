При помощи новой технологии специалисты смогут обнаруживать крошечные опухоли на МРТ
26.05.2020, 23:54, Новости дня
Учеными было предложено усовершенствование для магнитно-резонансной томографии, позволяющее обнаруживать совсем крошечные опухоли.
Исследование специалистов основано на магнитно-резонансной настройке, происходящей между двумя магнитными элементами нано размера. Один необходим для усиления сигнала, а другой – для его погашения.
Командой специалистов был создан химический зонд, генерирующий два магнитно-резонансных сигнала, которые подавляют друг друга до достижения цели. При подходе к цели они увеличивают контраст между опухолью и окружающей тканью. Новая технология получила название «двусторонней магнитно-резонансной настройки».
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