 

Минздрав подтвердил готовность обеспечить дополнительные выплаты медикам

26.05.2020, 23:48, Новости дня

Если потребуются дополнительные деньги на выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, Минздрав РФ готов выделить средства, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Его спросили, будут ли выделены средства из федерального центра, если выяснится, что кого-то из медиков забыли или не предусмотрели. Мурашко ответил: «Да, конечно, будут выделены», – передает РИА «Новости».

Он отметил, что создан ресурс для обращения медиков, где они могут получить разъяснения, касающиеся соответствующих выплат. Чуть более 50% – это те обращения, которые разъяснены, и люди получили разъяснения, что выплаты не положены этой категории.

Оценивая число медиков, которые не получили выплат, хотя имеют на них право, Мурашко сообщил, что «цифра очень для страны небольшая – получилось чуть более 1 тыс. человек». Он указал, что главврачи должны отработать ситуацию вовремя, поскольку любого напряжения в коллективе сейчас следует избегать.



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