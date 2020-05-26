Мнение: Зачем Путину Парад Победы?

26.05.2020, 23:35, Разное

Путин отдал приказ провести Парад Победы 24 июня. Это значит, что 30 тысяч военнослужащих в ближайшие дни свезут в подмосковное Алабино, и парадные коробки приступят к совместным тренировкам.

Можно было бы предположить, что угроза пандемии коронавируса миновала, вирус ослаб и уже не так опасен, как был опасен в мае, когда вынудил президента принять решение об отмене проведения Парада Победы 9 мая. Но нет. Телевизор и официальные лица по-прежнему призывают оставаться в самоизоляции и соблюдать социальную дистанцию.

Подозреваю, что Путину обидно, что у Лукашенко был парад, а у него нет.

Перед принятием решения о проведении Парада Победы 24 июня, думаю, события развивались так.

Лучших разведчиков страны, видимо, отправили в Минск выведать тайную тайну – сколько участников парада в Минске заболело?

А как можно выведать то, чего, по всей видимости, не знает и сам Лукашенко? Российские разведчики, видимо, вернулись домой без беларуской тайны. Тогда за работу, возможно, взялись аналитики, прогнозисты, колдуны и прочие ясновидящие. И выдали коллективное резюме: раз нет информации, что в армии соседней дружественной страны начался массовый мор служивых, значит, участники парада, если и прихворали, то не смертельно. А раз не повымирали, то можно и нам рискнуть. Вот и решили в Кремле провести Парад Победы 24 июня. Правдоподобная версия? Или не очень?

В принципе, решение о проведении Парада Победы 24 июня – это хорошая новость, как минимум для выпускников школ. Потому что теперь, по всей видимости, у них состоятся выпускные вечера в школах. Потому что невозможно объяснить, чем выпускные вечера опаснее парада.

А зачем Путину Парад Победы и именно 24 июня, я не знаю. Может, есть кто умнее, кто знает?

Фотографии отсюда и отсюда