Бывший глава Чувашии оспорил в Верховном суде указ о своем увольнении

26.05.2020, 23:30, Новости дня

Уволенный после скандалов с журналистами и сотрудниками МЧС экс-глава Чувашской республики Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде указ президента об увольнении, свидетельствует картотека дел.

Административный иск об оспаривании указа поступил 20 мая. Рассмотрение планируется 30 июня, передает РИА «Новости».

Напомним, Игнатьев был уволен в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности был назначен Олег Николаев. Выборы главы Чувашии должны состояться 13 сентября.

Игнатьев, занимая пост главы региона, стал фигурантом скандалов с журналистами и сотрудниками МЧС.

Поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах».

Вскоре после этого Игантьева заставил офицера МЧС, который был ниже главы региона ростом, прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение экс-главы Чувашии недопустимым.

В январе президент Владимир Путин заявлял, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.