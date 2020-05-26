Мнение: Парад

26.05.2020, 23:18, Разное

24 июня точно должен состояться парад. Об этом заявил Путин, сообщив, что отдал такое распоряжение министру обороны. Если парад состоится, то скорее всего, это будет усеченный вариант, без зрителей на трибунах. Самоизоляционный парад в он-лайн-режиме. В духе времени, так сказать. Надеюсь, QR-коды участники получат без проблем.

На этот же день могут назначить и голосование по конституции. Тянуть Путин больше не может, если откладывать и дальше, то смысл в этом мероприятии отпадет уже окончательно, и придется вводить поправки явочным порядком – конституционный суд может признать эпидемию форс-мажором и разрешить вводить поправки в действие без голосования. Но это, понятно, будет совсем не то, что нужно Путину. Его задача – замазать в преступном мероприятии все население, чтобы создать хоть какую-то легитимность вопреки требованиям конституции, в которой никаких поправок через голосование не предусмотрено.

У сегодняшней ситуации двоевластия может возникнуть уже вполне очевидный дедлайн. Если что-то делать, то делать это придется до даты голосования.

Конституционные поправки дают возможность начать кадровые и структурные погромы в правящем сословии. И еще до "самоизоляции" было очевидно, что далеко не все готовы к этим погромам. Исходная идея, с которой Путин вышел 15 января, к марту трансформировалась во что-то весьма громоздкое и малодееспособное. Однако главная цель – институционализация Госсовета – все-таки проведена в поправках. И если они будут введены в действие, следующим этапом станет как раз принятие закона о Госсовете, в котором и станет понятны его компетенция и властные полномочия. Которые, конечно, придется затем перераспределять и забирать у остальных ветвей власти.

Госсовет и Совбез должны будут стать аппаратными центрами, причем коллективными – в случае недееспособности президента именно там будут решаться ключевые вопросы высшей власти в стране. В таком случае вопрос преемника утрачивает свой смысл – Путину вообще не нужно о нем думать и беспокоиться (тем более имея в кармане еще 12 лет как минимум, хотя, конечно, ему бы для начала до 24 года дотянуть, что не факт). О преемнике голова будет болеть уже у Госсовета. В этом, в общем-то, весь смысл перетасовки полномочий. Госсовет должен стать кадровой кузницей и подстраховкой на случай непредвиденных обстоятельств. А также контрольным органом, стоящим над всеми ветвями власти, что, конечно, окончательно разрушит все сегодняшние балансы.

Но все это – по логике происходящего. А как будет на самом деле, станет понятно в законе.

Именно перебалансировка и становится угрозой для номенклатуры. Кто-то попадет в круг, где принимаются решения, а кто-то вылетит. И те, чьи позиции слабы, прямо заинтересованы в срыве планов на утверждение поправок и на окончание карантина.

Но теперь решение уже почти принято. Проводить парад сам по себе почти нелепо, его нужно совмещать с голосованием. И первая схватка должна состояться именно за дату голосования – ее будут стараться отодвинуть как можно дальше. И эпидемия тому – подспорье. Кроме эпидемии есть еще один фактор – недовольство людей. Свирепые меры в Москве и Петербурге откровенно провоцируют людей на выступления, и создать прецедент бунта прямо перед голосованием – это почти наверняка сорвать его. Так что гайки в Москве будут закручивать в оставшиеся четыре недели до хруста. Чтобы люди озверели вконец. Во всяком случае, это наиболее напрашивающийся сюжет, причем вполне реализуемый.