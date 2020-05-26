 

Нефтедобывающая компания в США объявила о банкротстве

26.05.2020, 23:08, Новости дня

Американская компания Unit, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила о банкротстве, сообщили СМИ.

Unit направила на рассмотрение специального суда в Хьюстоне запрос о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США. Этот закон позволяет провести реорганизацию деятельности, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Компании пришлось сократить число сотрудников на 30%, оставив около 600 человек. Долги Unit превышают 650 млн долларов. 

Кредиторы и акционеры, под контролем которых находятся 70% долговых обязательств Unit, поддержали план реорганизации. Компания рассчитывает снизить долг и восстановить рентабельность.

WSJ заявила, что Unit стала очередной жертвой снижения цен на нефть.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что нефтяной сектор США готовится к волне банкротств. Добыча сланцевой нефти в Америке просела почти на столько же, на сколько РФ и Саудовская Аравия обязались снизить производство в рамках исторической сделки ОПЕК+.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Центр «Сириус» предложил пройти школьный этап Всероссийской олимпиады онлайн

12.05 / Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON

27.04 / Airbus заявила, что “истекает кровью”

30.04 / Кремль назвал сроки принятия решения о выходе из режима самоизоляции

08.05 / Китайские предприниматели дали РФ совет по преодолению коронавируса

02.04 / Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию к сокращению добычи нефти

25.05 / Redmi выпустила смартфон Redmi K30i 5G

19.05 / В РФ резко снизилось число пробовавших алкоголь и сигареты школьников

18.05 / Познер высказался о происхождении коронавируса

20.05 / За сутки коронавирус подтвердили еще у 354 украинцев, общее количество инфицированных превысило 19 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска