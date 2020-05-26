Личное: Мой лучший ученик Серёжа

26.05.2020, 23:06, Разное

Вот уже много лет я в гордом одиночестве, но громко и жёстко высказываюсь о российском шоубизнесе. Он у нас — где-то на уровне северокорейского.

Именно с моей подачи наш шоубиз теперь именуют сельской дискотекой, а наших так называемых звёзд — деревенскими селебами или нарядным колхозом.



Фото: Соцсети

Сегодня к моему голосу примкнул ещё один. Сергей Шнуров, наконец-то, перестал бухать, вошёл, возможно, в остатки ума, посидел в моём блоге и пересказал мои статьи.

Надо отдать Шнуру должное — пересказал довольно внятно.

Всё-таки человек Серёжа относительно образованный. Пересказывая мои статьи, отсебятину, в отличие от писек из публичного дома 2, не порол. Шпарил строго по написанному, как я и люблю.

Молодец, Серёжа. Давай сюда дневник. За толковый пересказ поставлю тебе «пятёрку».

Не верите, что Шнур со своим пересказом действительно заслуживает такой высокой оценки?

Убедитесь сами, завистники!

Лена Миро, 22 марта 2020 года:

Бедные дырки! Мне вас так искренне жаль! Может, сейчас вам пришло время хоть раз в жизни чуть-чуть поработать, чтобы не глотать сопли от зависти к пенсионерам?

Сергей Шнуров, 26 мая 2020 года:

Предполагаю, что главный вопрос, который, так сказать, всплыл, – почему наши «звёзды» не находят широкой поддержки у, казалось бы, своей аудитории? На жалобы о тяжёлом материальном положении слышат в ответ в лучшем случае: «…идуй работать».



Лена Миро, 7 марта 2020 года:

В России звёздами становятся не по причине яркой индивидуальности и таланта, а благодаря умению тихой сапой влезать без мыла в жопу.

Сергей Шнуров, 26 марта 2020 года:

А вы спрашиваете – почему такие унылые концерты? Да им зритель вообще не нужен… Отыграл «чё-нидь да как-нидь», главное, с «губером» потом посидеть, вот где нужно постараться.

Лена Миро, 17 августа 2019 года:

Чтобы вы понимали, хочу рассказать известную в общем-то вещь — живых подписчиков у Бузовой не более пары десятков тысяч. Всё остальное — это боты и подставные аккаунты.

И это — огромная проблема российского Инстаграма, где живых людей меньше, чем подписоты у Бузовой и других чёрных дырок.

Бузовой покупают ботов, на неё смотрит Рудковская и обижается: как это, у моего наркопитомца — меньше? Наркопитомцу тут же покупается миллион ботов, на что смотрит пенсионерка Лолита и обижается. Тут уже она бежит и покупает ботов, а Бузова потом орёт в трубку: меня догоняет Киркоров, купите мне ботов (этот разговор Ольги с продюсерами гуляет в Сети).

Когда у всех чёрных дырок уже по несколько миллионов «мёртвых душ», баба Яга тоже решает — а чем я, собственно, хуже своего наркопитомца?

В итоге, у всех дырок — красивые миллионные цифры в подписчиках, а реальных людей — кот наплакал.



Сергей Шнуров, 26 мая 2020 года:

Я раньше задавался наивным вопросом – зачем им купленные подписчики, накрученные просмотры, фальсифицированные лайки, если залов они не собирают? Для чего им видимость успеха, если его нет?

Во всем мире нет такого феномена, а у нас каждый второй «звездун» – «накрученный».

Лена Миро, 9 сентября 2019 года:

Как я уже сказала выше, выступал там Билан на Дне города, а это означает, что гонорар за плевок в лицо жителей Самары, был выплачен ему из бюджета. Из наших с вами налогов.

Сергей Шнуров, 26 мая 2020 года:

Если ты «звезда», а твой «продюсер» – со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города». За свои кровные на эти «шоу» никто не пойдёт.

Лена Миро, 25 марта 2015 года:

Кто? Кто эти люди, которые пойдут на концерт вот этого дикого цирка?! Неужели такие есть, и их — достаточно, чтобы клоунам хватало на еду и одежду?

Я в это не верю. Не может быть у нас в стране столько дебилов.



Сергей Шнуров, 26 мая 2020 года:

Популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию, миф, которому они служат из последних «творческих» сил.



Короче, Серёжа, перестань пересказывать мои тексты. Я этого не люблю. Рыхлую жопу Собчак стырил и довольно. Остановись.

Попадёшь под мой словесный каток — не поднимешься. Я тебе — не эмоциональный Йося Пригожин, который, не подумав, шлёт тебе матерные смс-ки, и не тупая Ксюша Собчак. Я же тебя совсем дурачком сделаю, в городскую сумасшедшую Боню превращу.

И после этого даже комичная «Партия роста» выплюнет тебя из своих рядов. И что тогда будешь делать? Про «волновые волны», 5G и чипирование стишки клепать? Другого же тебе не останется.