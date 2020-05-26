Названо число умерших от коронавируса российских медиков

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26.05.2020, 23:01, Разное

Представитель Министерства здравоохранения России Людмила Летникова назвала число медицинских работников, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Согласно подсчетам, COVID-19 убил 101 врача.

Людмила Летникова уточнила, что данные о смертности в России актуальны на 22 мая. Ведомство регулярно запрашивает у каждого субъекта страны
информацию о количестве жертв коронавируса, сообщает газета “Петербургский дневник”.



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